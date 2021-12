Da oggi in Emilia-Romagna anche i senza fissa dimora avranno il medico di base (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da oggi in Emilia-Romagna anche i senza fissa dimora hanno diritto al medico di base. Lo stabilisce una legge promossa dal consigliere regionale Antonio Mumolo (Partito Democratico), approvata oggi a Bologna, in Consiglio regionale, che estende anche ai senzatetto con residenza nella regione la sanità di base pubblica e universale. E’ la prima, storica, legge in Italia che colma questa lacuna. Il progetto di legge era passato nel luglio scorso e oggi diventa effettivo grazie all’impegno congiunto del Consiglio e della Giunta regionale, incarnata in particolare dall’assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini e dalla Vicepresidente Elly ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dainhanno diritto aldi. Lo stabilisce una legge promossa dal consigliere regionale Antonio Mumolo (Partito Democratico), approvataa Bologna, in Consiglio regionale, che estendeaitetto con residenza nella regione la sanità dipubblica e universale. E’ la prima, storica, legge in Italia che colma questa lacuna. Il progetto di legge era passato nel luglio scorso ediventa effettivo grazie all’impegno congiunto del Consiglio e della Giunta regionale, incarnata in particolare dall’assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini e dalla Vicepresidente Elly ...

VR17_Official : @capricorn1810 Yes, tra l’altro anche qua in Emilia come ho letto in Toscana da oggi valgono anche quelli rapidi in… - maisobrio : RT @antoniomumolo: Oggi è una bellissima giornata perché da oggi, in Regione Emilia-Romagna, anche i cittadini senza fissa dimora potranno… - Ferrara24ore : In Emilia-Romagna oggi record di contagi da inizio pandemia con 4.134 nuovi casi - lillydessi : Covid oggi Emilia, 4.134 contagi e 11 morti: bollettino 29 dicembre - Adnkronos - lillydessi : Covid oggi: il bollettino Emilia Romagna del 29 dicembre 2021. Record di contagi: 4.134 - il Resto del Carlino - il… -