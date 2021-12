Cts per azzeramento quarantena per chi ha tre dosi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi (o due, compreso il booster, se si è fatto il monodose Johnson & Johnson). Sarebbe questa, a quanto apprende l’AGI, l’indicazione del Comitato tecnico-scientifico chiamato a rimodulare le quarantene, emersa dopo una riunione-fiume durata oltre quattro ore. Non sarebbe prevista neanche l’esecuzione di un tampone di controllo in corso d’opera. Unica condizione, ovviamente, la mancata insorgenza di sintomi sospetti: in questo caso invece scatta il normale protocollo, con isolamento fiduciario e tampone prima possibile. Il parere del Cts, sempre a quanto appreso, conterrebbe comunque la raccomandazione, in caso di contatto stretto recente con un positivo, ad evitare occasioni di contagio come concerti, stadi, feste ecc. Per il sottosegretario alla Salute Andrea ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nientedopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre(o due, compreso il booster, se si è fatto il monodose Johnson & Johnson). Sarebbe questa, a quanto apprende l’AGI, l’indicazione del Comitato tecnico-scientifico chiamato a rimodulare le quarantene, emersa dopo una riunione-fiume durata oltre quattro ore. Non sarebbe prevista neanche l’esecuzione di un tampone di controllo in corso d’opera. Unica condizione, ovviamente, la mancata insorgenza di sintomi sospetti: in questo caso invece scatta il normale protocollo, con isolamento fiduciario e tampone prima possibile. Il parere del Cts, sempre a quanto appreso, conterrebbe comunque la raccomandazione, in caso di contatto stretto recente con un positivo, ad evitare occasioni di contagio come concerti, stadi, feste ecc. Per il sottosegretario alla Salute Andrea ...

Advertising

TgLa7 : #Regioni a Cts, tracciamento saltato, nuove norme quarantena 'Azzerare isolamento per chi ha copertura vaccinale' - GiovaQuez : Il Governo ha convocato il Cts per mercoledì 29. Sì discuterà l'eventuale riduzione della quarantena per chi ha già… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - Luca67 : RT @BarbaraRaval: ADESSO È IL MOMENTO DI MOSTRARE LE PALLE. Nuova quarantena, le Regioni al Cts: 'Niente isolamento per i vaccinati (con 3… - maria_mcalabro : RT @Agenzia_Ansa: Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con una pers… -