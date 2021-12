Crosetto e il suicidio di Burzi? Se li critichi, i magistrati gridano al vilipendio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È anche possibile che fossero mal dirette le considerazioni che Guido Crosetto, già parlamentare di Fratelli d'Italia, ha rivolto al caso di Angelo Burzi, il politico piemontese che la notte di Natale si è sparato in testa perché non sopportava il peso dei processi e del provvedimento di condanna di cui era destinatario, e che riteneva ingiusto. Crosetto ha dichiarato che quell'uomo era vittima di una giustizia orientata, perché «c'è gente che l'amministra solo per combattere i nemici»: e, appunto, è ben possibile che si trattasse di un giudizio gratuitamente rivolto ai magistrati che si sono occupati di quel caso. Ma, se pure fosse così, convincerebbe assai poco la lunga dichiarazione resa dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Francesco Saluzzo, secondo cui simili giudizi «gettano discredito e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È anche possibile che fossero mal dirette le considerazioni che Guido, già parlamentare di Fratelli d'Italia, ha rivolto al caso di Angelo, il politico piemontese che la notte di Natale si è sparato in testa perché non sopportava il peso dei processi e del provvedimento di condanna di cui era destinatario, e che riteneva ingiusto.ha dichiarato che quell'uomo era vittima di una giustizia orientata, perché «c'è gente che l'amministra solo per combattere i nemici»: e, appunto, è ben possibile che si trattasse di un giudizio gratuitamente rivolto aiche si sono occupati di quel caso. Ma, se pure fosse così, convincerebbe assai poco la lunga dichiarazione resa dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Francesco Saluzzo, secondo cui simili giudizi «gettano discredito e ...

