Crolla palazzina nel Pistoiese, Vigili del fuoco: "Nessuno dentro" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Crollo di una palazzina a Pieve a Nievole, nel Pistoiese, intorno alle 5:45 di questa mattina. Secondo quanto spiegato dai Vigili del fuoco, intervenuti con il distaccamento di Montecatini e un'autoscala della sede centrale, al loro arrivo i residenti erano fuori dall'abitazione, nella frazione di Ponticelli, apparentemente illesi: sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario.Indagini in corsoSul posto anche una squadra del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco per scongiurare l'ipotesi di altre persone all'interno dell'immobile: non risultano al momento dispersi secondo quanto appreso. Intervenute anche due pattuglie dei carabinieri. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.

