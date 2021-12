Crolla palazzina in provincia di Pistoia, illesi i residenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una palazzina di due piani è Crollata in seguito a un’esplosione a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco non risultano vittime. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unadi due piani èta in seguito a un’esplosione a Pieve a Nievole, indi. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco non risultano vittime. sat/red su Il Corriere della Città.

