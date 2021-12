Cristina D'Avena: Occhi di Gatto conquista il disco d'oro dopo 36 anni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ci sono voluti 36 anni ma Cristina D'Avena è riuscita a conquistare il disco d'oro con Occhi di Gatto, sigla dell'omonima serie animata. Meglio tardi che mai: Cristina D'Avena dopo 36 anni ha conquistato il disco d'oro per la sigla di Occhi di Gatto, pubblicata per la prima volta in vinile nell'ormai lontano 1985. Un'intera generazione è cresciuta cantando le canzoni di Cristina D'Avena, la cantante bolognese, 57 anni, ha inciso la prima sigla nel 1981. Da allora ha venduto circa 7 milioni di dischi, tra singoli e brani. Nel 1982 ha ottenuto il suo primo disco d'oro ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ci sono voluti 36maD'è riuscita are ild'oro condi, sigla dell'omonima serie animata. Meglio tardi che mai:D'36hato ild'oro per la sigla didi, pubblicata per la prima volta in vinile nell'ormai lontano 1985. Un'intera generazione è cresciuta cantando le canzoni diD', la cantante bolognese, 57, ha inciso la prima sigla nel 1981. Da allora ha venduto circa 7 milioni di dischi, tra singoli e brani. Nel 1982 ha ottenuto il suo primod'oro ...

