Cristina D’Avena, la risposta agli hater su Instagram è una lezione per tutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo aver segnato indelebilmente l’infanzia di tutte noi, Cristina D’Avena ci regala una lezione splendida. È su Instagram che la cantante ha festeggiato il suo ultimo successo, il disco d’oro per una delle sue bellissime colonne sonore che da bambine ci aveva fatto sognare. E tra i tanti commenti di congratulazioni ne è spuntato uno davvero cattivo, che però ha trovato giusta risposta. Cristina D’Avena, la risposta agli hater È ormai diverso tempo che Cristina D’Avena, da cantante amatissima da grandi e piccini, si è trasformata in una vera e propria star dei social. Le sue foto su Instagram sono sempre più belle: la scorsa estate ci ha deliziato con bikini da mozzare ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo aver segnato indelebilmente l’infanzia di tutte noi,ci regala unasplendida. È suche la cantante ha festeggiato il suo ultimo successo, il disco d’oro per una delle sue bellissime colonne sonore che da bambine ci aveva fatto sognare. E tra i tanti commenti di congratulazioni ne è spuntato uno davvero cattivo, che però ha trovato giusta, laÈ ormai diverso tempo che, da cantante amatissima da grandi e piccini, si è trasformata in una vera e propria star dei social. Le sue foto susono sempre più belle: la scorsa estate ci ha deliziato con bikini da mozzare ...

MediasetTgcom24 : Cristina D'Avena festeggia: 'Occhi di gatto' disco d'oro 36 anni dopo la sua uscita #cristinad'avena… - SkyTG24 : Cristina D'Avena, dopo 36 anni arriva il disco d'oro per Occhi di Gatto - KoinStrom : RT @mmax_g: Qui solo per ricordarvi Cristina D’Avena con questa perla e lanciare in tendenza #fettinepanate. #cristinadavena #29dicembre h… - LaurinaGiordano : RT @di_reddito: Ma sapete che vi dico, se donna deve essere, al Quirinale, Cristina D'Avena sarebbe perfetta. - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Il #LockdownSubito dei nazi mattonati umiliato dalle #FettinePanate dei fan di Cristina D'Avena -