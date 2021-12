Cristina D’Avena è d’oro dopo 36 anni: i look imperdibili della cantante (Di mercoledì 29 dicembre 2021) dopo ben 36 anni la regina delle sigle dei cartoon anni ‘80, Cristina D’Avena, ha ricevuto un disco d’oro per Occhi di Gatto, il celebre cartone animato del 1985. La canzone ha ottenuto la certificazione FIMI dopo tutti questi anni dal suo debutto in tv e dalla prima pubblicazione in vinile su 45 giri. Felicissima e onorata la cantante ha dato la notizia su Instagram: “Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”. Occhi di Gatto è stata di recente re-incisa da Cristina D’Avena per ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ben 36la regina delle sigle dei cartoon‘80,, ha ricevuto un discoper Occhi di Gatto, il celebre cartone animato del 1985. La canzone ha ottenuto la certificazione FIMItutti questidal suo debutto in tv e dalla prima pubblicazione in vinile su 45 giri. Felicissima e onorata laha dato la notizia su Instagram: “Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”. Occhi di Gatto è stata di recente re-incisa daper ...

Advertising

joshreewild : @CristinaDAvena Cristina D’avena sempre al Top #occhidigattoORO @CristinaDAvena - HinamoriAmu97 : RT @perchetendenza: 'Cristina D'Avena': Per la sua risposta al tweet di un'utente - RobRuggio : @defrogging @berti_nic Ma poi dai, bella donna, piena di autoironia, ha cantato le sigle della nostra infanzia, per… - PieroCucinotta1 : RT @MichelisCarlo: @perchetendenza @CristinaDAvena Per noi sei unica 'Cristina D'Avena' e lo sarai sempre sia come cantante che come donna.… - PieroCucinotta1 : RT @simonamammi: @perchetendenza @CristinaDAvena Perché Cristina D'Avena oltre a essere una bravissima artista...ha classe. eleganza..educa… -