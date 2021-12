Cristina D’Avena è d’oro dopo 36 anni: i look imperdibili della cantante (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La regina delle sigle televisive festeggia la prestigiosa certificazione FIMI che premia la canzone del cartone Occhi di Gatto del 1985. Per celebrare questo momento vi proponiamo tre outfit iconici della cantante: dall'abito rosso alle maxi skirt super colorate. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La regina delle sigle televisive festeggia la prestigiosa certificazione FIMI che premia la canzone del cartone Occhi di Gatto del 1985. Per celebrare questo momento vi proponiamo tre outfit iconici: dall'abito rosso alle maxi skirt super colorate. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

diceNiNi : @belladinotte23 Vabbè, paragoni improponibili. Attribuisco a Cristina D'Avena una grande qualità: è innocua. - Longleg46974718 : @quinonsischerza @DarkLadyMouse @clapr71 Comunque é saltato fuori per il selfie di Cristina d'avena di ieri ?????? - DaSapereit : Occhi di gatto di Cristina D’Avena certificato disco d'Oro - sperimentando_ : RT @perchetendenza: 'Cristina D'Avena': Per la sua risposta al tweet di un'utente - machitesap : A me Cristina D'avena mi fa sangue... Ho sempre sperato in un kiss me Licia versione porno. #CristinaDAvena -