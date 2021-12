Cristina D’Avena celebra Occhi di gatto, ma i fan notano altro: non certo gli occhi… (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra i cartoni animati più amati da coloro che hanno vissuto a pieno gli anni ’80 e ’90 c’è sicuramente Occhi di gatto. La prima puntata della serie TV animata è andata in onda nel nostro Paese il 15 settembre 1985 e ha subito conquistato il cuore dei più giovani. Sheila, Kelly e Tati sono le “tre sorelle che hanno fatto un patto”, come recita la sigla diventata un vero e proprio cult e molto spesso riproposta anche oggi: le tre, infatti, sono una banda di ladre professioniste, “furbissime e abilissime”, dedite al furto di opere d’arte per scoprire cosa è accaduto al loro padre. LEGGI ANCHE => “Noi donne carichissime”: Cristina D’Avena piena di energie per la finale di ‘Name that Tune’ A distanza di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile, proprio il brano Occhi di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra i cartoni animati più amati da coloro che hanno vissuto a pieno gli anni ’80 e ’90 c’è sicuramentedi. La prima puntata della serie TV animata è andata in onda nel nostro Paese il 15 settembre 1985 e ha subito conquistato il cuore dei più giovani. Sheila, Kelly e Tati sono le “tre sorelle che hanno fatto un patto”, come recita la sigla diventata un vero e proprio cult e molto spesso riproposta anche oggi: le tre, infatti, sono una banda di ladre professioniste, “furbissime e abilissime”, dedite al furto di opere d’arte per scoprire cosa è accaduto al loro padre. LEGGI ANCHE => “Noi donne carichissime”:piena di energie per la finale di ‘Name that Tune’ A distanza di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile, proprio il branodi ...

