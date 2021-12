Cristiano Ronaldo-Manchester United | non è da escludere la rottura | Cr7 ‘chiama’ il Barcellona

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Stagione dai due volti percon la maglia del: strepitosa la prima parte, in calo nelle ultime partite. Le qualità del portoghese non sono sicuramente in discussione, ma i risultati della squadra non sono stati di certo entusiasmanti. In più nelle ultime gare si è registrato un po’ di malumore, al termine della gara contro il Newcastle Cr7 non avrebbe salutato i tifosi. Secondo voci provenienti dall’estero il matrimonio trae ilpotrebbe già interrompersi. Secondo Sky Sports UK, CR7 adesso sogna il: “ha chiesto al difensore centrale delGerard Piquè di parlare con il capo ...

Advertising

goal : Robert Lewandowski on Cristiano Ronaldo ?? Lionel Messi: - GoalItalia : I fantasmi di Cristiano Ronaldo e Messi ?? Nonostante abbiano giocato solo metà anno, sono loro i migliori marcator… - ManUtd_Es : ???? Cristiano Ronaldo ???? Paul Labile Pogba ?????????????? Luke Shaw ???????????? ???? ???????????????? ?? - Z6Pcvxkedd : @FootballlForAll Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo - appiah_ewusi : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo's statue installed in India. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

A noi toccheranno gli spareggi: prima dobbiamo battere la Macedonia del Nord, a Palermo, il 24 marzo e poi eliminare, in trasferta, il Portogallo dio la Turchia, il 29 marzo. Non ...L'attaccante del Manchester United e della squadra nazionale portoghese,, ha ricevuto un riconoscimento in India: nella città di Calangute, è stata eretta una scultura in onore del calciatore. Secondo il Times of India, il costo della statua è stato di ...Stagione dai due volti per Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United: strepitosa la prima parte, in calo nelle ultime partite. Le qualità del portoghese non sono sicuramente in discussione ...Si tirano le somme del 2021. Tra le classifiche inerenti l'anno che sta per finire, anche quella dei post social con più like ...