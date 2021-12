Covid;7 positivi nel Lione, Paquetà bloccato a Dubai (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua la 'raffica' di positivi al Covid. Ora è il turno del Lione, dove il gruppo squadra si è sottoposto a un giro di tamponi in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani. Sette ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua la 'raffica' dial Covid. Ora è il turno del, dove il gruppo squadra si è sottoposto a un giro di tamponi in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani. Sette ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Spagna riduce da 10 a 7 giorni la quarantena per i positivi #spagna - DiMarzio : Sono 7 in totale i calciatori contagiati nella squadra di Xavi - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 36.293 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 30.798. Sono 146… - zazoomblog : Covid;7 positivi nel Lione Paquetà bloccato a Dubai - #Covid;7 #positivi #Lione #Paquetà - celiento_mario : RT @corrmezzogiorno: #Bari Covid, record di casi e tamponi: Sono 2.885 i nuovi casi, 7 morti -