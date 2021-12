Covid, Viminale: rafforzati controlli per Capodanno | Vaccini, Figliuolo: picco inoculazioni martedì oltre 619mila (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una circolare del Viminale invita i prefetti a intensificare i controlli in vista di Capodanno . In particolare viene chiesto di verificare il rispetto delle norme anti - Covid, il divieto di feste ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una circolare delinvita i prefetti a intensificare iin vista di. In particolare viene chiesto di verificare il rispetto delle norme anti -, il divieto di feste ...

Advertising

BlunoteWeb : Capodanno: Viminale, ‘Controlli anti Covid saranno intensificati’ - hele_fr : #Covid, #Viminale: rafforzati controlli per Capodanno - zazoomblog : Covid Viminale: rafforzati controlli per Capodanno - #Covid #Viminale: #rafforzati - forzearmatenews : Covid, Viminale: rafforzati controlli per Capodanno - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: rafforzati controlli per Capodanno #capodanno -