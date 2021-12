Covid, vigili non vaccinati sospesi a Cosenza protesta sindacato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due vigili urbani di Cosenza sono stati sospesi dal servizio perché non vaccinati contro il Covid 19. A renderlo noto è Luca Tavernise segretario aziendale del Coordinamento sindacale autonomo polizia municipale. Tavernise ha segnalato il caso con una lettera al sindaco al prefetto e al dirigente del personale comunale chiedendo la revoca immediata del provvedimento. La dirigente della Polizia locale erroneamente o per eccesso di zelo – sostiene Tavernise – ha preso spunto probabilmente da una Circolare del Ministero dell’Interno confondendosi con l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine che non ha alcun riferimento con quanto rappresenta lo stato giuridico della Polizia locale L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dueurbani disono statidal servizio perché noncontro il19. A renderlo noto è Luca Tavernise segretario aziendale del Coordinamento sindacale autonomo polizia municipale. Tavernise ha segnalato il caso con una lettera al sindaco al prefetto e al dirigente del personale comunale chiedendo la revoca immediata del provvedimento. La dirigente della Polizia locale erroneamente o per eccesso di zelo – sostiene Tavernise – ha preso spunto probabilmente da una Circolare del Ministero dell’Interno confondendosi con l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine che non ha alcun riferimento con quanto rappresenta lo stato giuridico della Polizia locale L'articolo proviene da Forze Armate News.

