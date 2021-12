Covid, vaccinazioni a passo di carica: 619mila dosi in un giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “La campagna vaccinale nazionale anti Covid accelera, facendo registrare, nella giornata di ieri oltre 619mila somministrazioni, dopo le 583mila di lunedì.” Lo fa sapere, oggi 29 dicembre, la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. “In particolare, ieri sono state inoculate 57mila prime dosi, 34mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila“. Il punto è che non si smuove più di tanto il mondo degli esitanti e dei dubbiosi del vaccino. Le prime dosi di fatto sono quasi ferme, rispetto ai complessivi 5,6 milioni di cittadini senza vaccinazione. Quante dosi oggi in Italia Sono 109.646.086 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia, a oggi. Il 96,2% del totale di quelle ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “La campagna vaccinale nazionale antiaccelera, facendo registrare, nella giornata di ieri oltresomministrazioni, dopo le 583mila di lunedì.” Lo fa sapere, oggi 29 dicembre, la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. “In particolare, ieri sono state inoculate 57mila prime, 34mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila“. Il punto è che non si smuove più di tanto il mondo degli esitanti e dei dubbiosi del vaccino. Le primedi fatto sono quasi ferme, rispetto ai complessivi 5,6 milioni di cittadini senza vaccinazione. Quanteoggi in Italia Sono 109.646.086 ledi vaccino antisomministrate in Italia, a oggi. Il 96,2% del totale di quelle ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un anno di vaccinazioni anti-#Covid ha evitato in #Italia oltre 22mila morti, più di 79mila ricoveri in ospedale… - myrtamerlino : A #Palermo un'infermiera faceva false vaccinazioni dietro compenso per fornire #greenpass falsi. È stata arrestata… - QuiNewsPistoia : Via al nuovo hub da 360 vaccinazioni al giorno - alemaga : RT @FilcaCisl: Sì al vaccino, sì alla vita! ??Estendere le vaccinazioni a tutte le aziende ??Applicare i protocolli anti-Covid ?? Sostenere… - CatelliRossella : Covid: Guterres (Onu), serve piano vaccinazioni coraggioso - Europa - ANSA -