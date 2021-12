Covid, troppi casi: al Moscati di Avellino sospese le visite di familiari ai ricoverati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono sospese da oggi e fino all’8 gennaio prossimo le visite ai pazienti ricoverati nell’ospedale Moscati di Avellino. Il provvedimento, spiega l’Azienda ospedaliera, “si è reso necessario in considerazione del notevole aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 nella regione Campania e nella provincia di Avellino”. Il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, Rosario Lanzetta, sottolinea che “il divieto di accesso all’utenza esterna è stato disposto per tutte le tutte le Unità operative, tenuto conto che la malattia da Sars-Cov-2 si sta per lo più manifestando senza o con lieve sintomatologia e che, pertanto, l’accesso in ospedale con la sola esibizione del green pass non garantisce la totale sicurezza ai ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sonoda oggi e fino all’8 gennaio prossimo leai pazientinell’ospedaledi. Il provvedimento, spiega l’Azienda ospedaliera, “si è reso necessario in considerazione del notevole aumento del numero di nuovidi-19 nella regione Campania e nella provincia di”. Il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe, Rosario Lanzetta, sottolinea che “il divieto di accesso all’utenza esterna è stato disposto per tutte le tutte le Unità operative, tenuto conto che la malattia da Sars-Cov-2 si sta per lo più manifestando senza o con lieve sintomatologia e che, pertanto, l’accesso in ospedale con la sola esibizione del green pass non garantisce la totale sicurezza ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Valutare una raccomandazione sulla comunicazione sul Covid di tv pubbliche e private. Lo ha chiesto il ministro Gia… - MediasetTgcom24 : Covid, Giorgetti: 'Troppi esperti e virologi in tv, si rischia di creare confusione e incertezza' #covid… - RisolutoOnline : Il contagio da Covid galoppa a Ribera, il medico Garuana: 'Troppi incontri tra parenti' (Intervista)… - persemprecalcio : ?????????????? La #PremierLeague a causa del #Covid-19 sta rinviando molte partite. Domani non si giocherà Everton-Newcast… - Rosyfree74 : RT @AdriMCMLXI: «Reparto pieno di No vax aggressivi e troppi medici in quarantena», l’allarme del primario di Malattie infettive di Catania… -