Covid: Trenord, assenze sfiorano 12%, previsto taglio forzato 100 corse al giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - La decisa accelerata della situazione pandemica ha impatto anche sugli equipaggi di Trenord, "rendendo necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in Lombardia". In questi giorni, l'azienda "registra un centinaio di assenze per positività a Covid-19 o quarantene fra capitreno e macchinisti, in aggiunta alle 50 che mediamente si contano per malattia o permessi. Le assenze sfiorano dunque il 12% delle circa 1300 persone, tra capitreno e macchinisti, che in questi giorni servirebbero per effettuare le 1800 corse programmate per le settimane di festività". La diffusione dei contagi sta incidendo "fortemente" sul servizio, "determinando la previsione di circa 100 corse forzatamente soppresse nei prossimi giorni", spiega il ...

