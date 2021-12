Covid: Trenord, 12% assenze, soppresse 100 corse al giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Trenord, la societa' che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, registra tra il personale indispensabile circa il 12% di assenze con soppressioni forzate di circa 100 corse al ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 dicembre 2021), la societa' che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, registra tra il personale indispensabile circa il 12% dicon soppressioni forzate di circa 100al ...

