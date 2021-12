Covid: Toti, 'regioni per cambio regole quarantena e super green pass al lavoro' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Niente quarantena per chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi; stop ai tamponi per terminare la quarantena (dopo 10 giorni di isolamento) per chi ha la terza dose e non ha sintomi; estensione del super greenpass al mondo del lavoro. Queste sono le principali richieste che come Conferenza delle regioni abbiamo fatto al Governo per modificare le regole della quarantena e del contact tracing". Lo scrive il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. "Il virus circola veloce ma i vaccini hanno cambiato i suoi effetti sui cittadini, non possiamo non tenerne conto. Le regioni, che da quasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Nienteper chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi; stop ai tamponi per terminare la(dopo 10 giorni di isolamento) per chi ha la terza dose e non ha sintomi; estensione delal mondo del. Queste sono le principali richieste che come Conferenza delleabbiamo fatto al Governo per modificare ledellae del contact tracing". Lo scrive il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovannisulla sua pagina Facebook. "Il virus circola veloce ma i vaccini hanno cambiato i suoi effetti sui cittadini, non possiamo non tenerne conto. Le, che da quasi ...

