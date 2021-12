Covid: Toti, ‘regioni per cambio regole quarantena e super green pass al lavoro’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Niente quarantena per chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi; stop ai tamponi per terminare la quarantena (dopo 10 giorni di isolamento) per chi ha la terza dose e non ha sintomi; estensione del super greenpass al mondo del lavoro. Queste sono le principali richieste che come Conferenza delle Regioni abbiamo fatto al Governo per modificare le regole della quarantena e del contact tracing”. Lo scrive il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Nienteper chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi; stop ai tamponi per terminare la(dopo 10 giorni di isolamento) per chi ha la terza dose e non ha sintomi; estensione delal mondo del lavoro. Queste sono le principali richieste che come Conferenza delle Regioni abbiamo fatto al Governo per modificare ledellae del contact tracing”. Lo scrive il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovannisulla sua pagina Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

