Covid: Toscana, nuove regole per l'accesso alle strutture sanitarie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - nuove misure di immediata applicazione a tutela della la salute di ospiti e personale dei presidi ospedalieri e territoriali in Toscana. In base alla circolare della Regione inviata alle aziende sanitarie dalla direzione sanità, welfare e coesione sociale i presidi ospedalieri e territoriali devono vietare l'accesso a visitatori e parenti salvo situazioni di particolare fragilità (debitamente vagliate e autorizzate). L'accesso, qualora autorizzato, potrà essere concesso solo chi è in possesso del “green pass rafforzato” oppure “green pass base” più una certificazione che attesti l'esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti. Le stesse strutture dovranno attivarsi per garantire una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) -misure di immediata applicazione a tutela della la salute di ospiti e personale dei presidi ospedalieri e territoriali in. In base alla circolare della Regione inviataaziendedalla direzione sanità, welfare e coesione sociale i presidi ospedalieri e territoriali devono vietare l'a visitatori e parenti salvo situazioni di particolare fragilità (debitamente vagliate e autorizzate). L', qualora autorizzato, potrà essere concesso solo chi è in possesso del “green pass rafforzato” oppure “green pass base” più una certificazione che attesti l'esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti. Le stessedovranno attivarsi per garantire una ...

rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - la_staxy : RT @rtl1025: ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il contrasto… - montalcinonews : Covid, nuove regole per l’accesso alle strutture sanitarie in #Toscana. Servirà il green pass rafforzato oppure il… - DeodatoRibeira : RT @aresbi3: La verità vi fa deferire al vostro ordine, occhio. 'Un video per il quale si è mossa la stessa Asl Toscana nord ovest che, com… - venti4ore : Ferrovie Toscana: riorganizzazione delle corse, causa covid, per iniziativa della regione -