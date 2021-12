Covid Toscana, la Regione raddoppia i tamponi molecolari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dicembre 2021 " Circa 20mila tamponi molecolari disponibili ogni giorno sul sito regionale 'Prenota tampone' (oggi erano 9.500) e altri 25mila tamponi antigenici rapidi messi a ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dicembre 2021 " Circa 20miladisponibili ogni giorno sul sito regionale 'Prenota tampone' (oggi erano 9.500) e altri 25milaantigenici rapidi messi a ...

rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - albealias : RT @aresbi3: La verità vi fa deferire al vostro ordine, occhio. 'Un video per il quale si è mossa la stessa Asl Toscana nord ovest che, com… - Tranviereincaz1 : RT @Miti_Vigliero: -In Polonia 794 morti in 24 ore, il 75% non vaccinato -In Toscana 7.304 nuovi casi Covid, record da inizio pandemia -Fra… - MaleficoRojo : RT @Miti_Vigliero: -In Polonia 794 morti in 24 ore, il 75% non vaccinato -In Toscana 7.304 nuovi casi Covid, record da inizio pandemia -Fra… - AOUCareggi : Giani: “In arrivo il raddoppio dei tamponi per fronteggiare l’incremento dei casi Covid” -