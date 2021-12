(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Se non rivediamo il sistema di isolamento eper ia gennaio non si potranno garantire neanche i servizi di prima necessità, come i trasporti, le poste o i supermercati”. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Mattino Cinque su Canale 5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Ronzulli (FI), 'rivedere quarantena per vaccinati o Paese si blocca'... - tekosys1 : Ma la cretina della ronzulli lo sa che le terapie intensive sono separate tra COVID e altre patologie...infame immo… - tekosys1 : Ma la cretina della ronzulli lo sa che le terapie intensive sono separate tra quelle COVID e quelle per altre patol… - gi_useppe8 : @LiciaRonzulli Ben detto, Sen. Ronzulli! Si rischia di perdere energie e risorse nell'effettuazione di tamponi cost… - gi_useppe8 : @LiciaRonzulli Bravissima Sen. Ronzulli e bravissima Vitty. I vaccini, oltre ad essere sicuri, sono l'arma migliore… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli

Il Denaro

...9 per cento, 142 morti e soprattutto altri 540 posti letto occupati da pazienti. Quando il ...in contatto con positivi va rivista o a breve il paese si fermerà' ha detto al Tg3 Licia, ...Sulle stesse posizioni Liciadi Forza Italia e Osvaldo Napoli di Coraggio Italia. D'... Con i casi diche aumentano bloccare a casa per precauzione ogni contatto fa saltare il ...Roma, 29 dic "Se non rivediamo il sistema di isolamento e quarantena per i vaccinati a gennaio non si potranno garantire neanche i servizi di prima necessità, c ...Domani il Comitato Tecnico Scientifico si esprimerà sulla richiesta di ridurre la quarantena per chi già ricevuto la terza dose anti covid ...