Covid, record giornaliero di nuovi casi: tasso al 9,5%. Aumentano ancora i ricoveri. DATI (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da inizio pandemia non si era mai registrato nel nostro Paese un numero così alto di nuovi contagi (98.020). Oltre un milione di tamponi effettuati. Intanto sono ancora in crescita i pazienti nei reparti ordinari (10.578, +489) e le persone in rianimazione (1.185, +40 rispetto a ieri). In salita la percentuale di positivi sui tamponi fatti rispetto al 7,6% di 24 ore prima Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da inizio pandemia non si era mai registrato nel nostro Paese un numero così alto dicontagi (98.020). Oltre un milione di tamponi effettuati. Intanto sonoin crescita i pazienti nei reparti ordinari (10.578, +489) e le persone in rianimazione (1.185, +40 rispetto a ieri). In salita la percentuale di positivi sui tamponi fatti rispetto al 7,6% di 24 ore prima

