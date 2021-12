Covid, quasi centomila nuovi positivi: 98.020 casi. Scendono i decessi rispetto a ieri: 136. Schizza il tasso di positività al 9.5% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sfiorati i 100mila positivi : sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore . ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sfiorati i 100mila: sono 98.020 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore .erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136, ...

