Covid, quasi centomila nuovi casi. L’Oms: Omicron e Delta colpiscono insieme (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 98.020 i nuovi casi di coronavirus e 136 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. In crescita anche il tasso di positività, al 9,5% con 1.029.429 tamponi. Aumentano i ricoverati con sintomi: 10.578 (+489 da ieri), come crescono le terapie intensive, 1.185 (+40 da ieri), con 126 ingressi giornalieri. LEGGI ANCHE Omicron, c'è da avere paura o no? L'immunologo Minelli risponde su vaccini e fake news Omicron buca le prime due dosi di Pzifer, la terza ripristina la copertura: ecco che cosa succede La media nazionale dei ricoveri Crescono dunque i ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali italiani. Con l’aumento di un punto percentuale, la media nazionale – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 98.020 idi coronavirus e 136 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. In crescita anche il tasso di positività, al 9,5% con 1.029.429 tamponi. Aumentano i ricoverati con sintomi: 10.578 (+489 da ieri), come crescono le terapie intensive, 1.185 (+40 da ieri), con 126 ingressi giornalieri. LEGGI ANCHE, c'è da avere paura o no? L'immunologo Minelli risponde su vaccini e fake newsbuca le prime due dosi di Pzifer, la terza ripristina la copertura: ecco che cosa succede La media nazionale dei ricoveri Crescono dunque i ricoveri di pazientinei reparti ordinari degli ospedali italiani. Con l’aumento di un punto percentuale, la media nazionale – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi ...

