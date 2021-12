Covid, psicologi: “Per italiani Natale in isolamento colpo finale” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’imprevedibilità della pandemia “sta creando una sovrapposizione che dopo il terzo inverno di emergenza sanitaria, ha aumentato la stanchezza e l’ansia degli italiani. C’è preoccupazione perché non si vede la fine anche dopo aver diligentemente fatto tre dosi di vaccino e poi c’è anche l’incremento delle quarantene. Una situazione di stress psicologico che mette in sofferenza gli anziani e i più Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’imprevedibilità della pandemia “sta creando una sovrapposizione che dopo il terzo inverno di emergenza sanitaria, ha aumentato la stanchezza e l’ansia degli. C’è preoccupazione perché non si vede la fine anche dopo aver diligentemente fatto tre dosi di vaccino e poi c’è anche l’incremento delle quarantene. Una situazione di stressco che mette in sofferenza gli anziani e i più

Advertising

ilmattinodisici : Covid, psicologi: “Per italiani Natale in isolamento colpo finale”: L’imprevedibilità della pandemia “sta creando u… - _cavallette : #covid_19: in Italia non ci sarà un bonus per le cure psicologiche. Per molto altro sì, ma per la salute mentale di… - Martina59680344 : RT @Adnkronos: #Covid, psicologi: 'Italiani stanchi e in ansia, #Natale in isolamento colpo finale'. - EmanueleNovizio : RT @Adnkronos: #Covid, psicologi: 'Italiani stanchi e in ansia, #Natale in isolamento colpo finale'. - ereike05 : L'attuale situazione epidemica rende tutto molto più difficile, viene alimentato un calderone di disagio psicologic… -