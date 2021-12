Covid. Possibili 100.000 casi prima di Capodanno. Vaccini fondamentali! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi 29 dicembre il Cts affronta l’eventuale riduzione della quarantena per i vaccinati con tre dosi che vengono a contatto con un positivo ed escluso, almeno per oggi, l’obbligo vaccinale si parlerà anche di un eventuale lockdown per i non-vaccinati, modello Germania. Le modifiche auspicate – a quanto si apprende – sono necessarie alla luce Leggi su freeskipper (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi 29 dicembre il Cts affronta l’eventuale riduzione della quarantena per i vaccinati con tre dosi che vengono a contatto con un positivo ed escluso, almeno per oggi, l’obbligo vaccinale si parlerà anche di un eventuale lockdown per i non-vaccinati, modello Germania. Le modifiche auspicate – a quanto si apprende – sono necessarie alla luce

Advertising

GiovaQuez : Biden: 'Lunghe file per i tamponi, dobbiamo produrre più test possibili, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di meg… - Open_gol : Oggi la riunione del Cts su possibili modifiche alle regole per la quarantena. E il governo si prepara una nuova st… - freeskipperIT : Covid. Possibili 100.000 casi prima di Capodanno. Vaccini fondamentali! - PaperinikEdonna : RT @uhmuhm_l: Riguardo al vaccino. I possibili eventi avversi dei vaccini Covid elencati nella slide dalla riunione di Ottobre 2020 della F… - HZokre : RT @GenCar5: Dopo la catastrofe del #Covid nel 2020 l'#AmericaLatina ha offerto il meglio di sé nel 2021 con le #vaccinazioni. In Sud Ameri… -