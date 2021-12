Covid: Polonia, 794 morti in 24 ore, il 75% non vaccinato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Polonia ha registrato 794 morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, il 75% dei quali (600) non erano vaccinati: lo ha reso noto oggi a Polsat News il vice ministro della Sanità, Waldemar ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laha registrato 794a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, il 75% dei quali (600) non erano vaccinati: lo ha reso noto oggi a Polsat News il vice ministro della Sanità, Waldemar ...

Rom_Lisa : RT @GiovaQuez: In Polonia 794 decessi dovuti al Covid. La cifra potrebbe essere il risultato anche di un ritardo nella segnalazione di alcu… - Miti_Vigliero : -In Polonia 794 morti in 24 ore, il 75% non vaccinato -In Toscana 7.304 nuovi casi Covid, record da inizio pandemia… - EmMicucci : RT @GiovaQuez: In Polonia 794 decessi dovuti al Covid. La cifra potrebbe essere il risultato anche di un ritardo nella segnalazione di alcu… - GiovaQuez : In Polonia 794 decessi dovuti al Covid. La cifra potrebbe essere il risultato anche di un ritardo nella segnalazion… - tommasosauro : RT @globalistIT: Numeri terrificanti -