Covid, per il Lazio il nuovo anno si apre in giallo. D’Amato: «Il 3 gennaio cambiamo colore» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si prospetta un inizio d’anno in giallo per il Lazio, che ormai è ampiamente avviato a superare tutti i parametri che determinano il cambio di colore: il valore Rt, infatti, è ormai a 1.08, con un’incidenza pari a 374 per 100mila abitanti, il tasso di occupazione in area medica è un po’ sopra il 15% e quello in terapia intensiva un po’ sopra il 10%. Dunque, «qualora fossero confermati, questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore dalla prima settimana di gennaio», ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Il bollettino del Lazio: 5.248 nuovi casi, 2.381 a Roma Il bollettino quotidiano della regione parla di 5.248 nuovi casi positivi (+960 rispetto a ieri), dei quali 2.381 a Roma. Gli attualmente positivi nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si prospetta un inizio d’inper il, che ormai è ampiamente avviato a superare tutti i parametri che determinano il cambio di: il valore Rt, infatti, è ormai a 1.08, con un’incidenza pari a 374 per 100mila abitanti, il tasso di occupazione in area medica è un po’ sopra il 15% e quello in terapia intensiva un po’ sopra il 10%. Dunque, «qualora fossero confermati, questi dati porterebbero, come previsto, al cambiodalla prima settimana di», ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio. Il bollettino del: 5.248 nuovi casi, 2.381 a Roma Il bollettino quotidiano della regione parla di 5.248 nuovi casi positivi (+960 rispetto a ieri), dei quali 2.381 a Roma. Gli attualmente positivi nel ...

borghi_claudio : Si certo, così uno fa il covid asintomatico, non lo registra con il tampone e quindi non risulta guarito. Il green… - borghi_claudio : Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a far… - Agenzia_Ansa : E' morto a causa del Covid, all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Mauri… - francornldi : RT @ilruttosovrano: L'avvocato del fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore, no green pass e no vax, in carcere per l'assalto alla CGIL, chie… - LuigiAssecasa : RT @ilruttosovrano: L'avvocato del fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore, no green pass e no vax, in carcere per l'assalto alla CGIL, chie… -