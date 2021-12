Covid, online il primo portale italiano che stima il rischio contagio in base alle attività svolte (Di mercoledì 29 dicembre 2021) European Brokers lancia Fattore19.it, un portale che calcola il rischio di contagio Covid in base alle attività svolte negli ultimi giorni. I parametri considerati si basano su un algoritmo realizzato con i contributi scientifici della rete e, in particolare, traggono spunto da uno studio commissionato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler che prende in esame anche le attività svolte negli ultimi 4 giorni come passare del tempo in casa, a scuola o università, sede di lavoro, mezzi di trasporto, tempo libero e luoghi come negozi, ristoranti o altro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) European Brokers lancia Fattore19.it, unche calcola ildiinnegli ultimi giorni. I parametri considerati si basano su un algoritmo realizzato con i contributi scientifici della rete e, in particolare, traggono spunto da uno studio commissionato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler che prende in esame anche lenegli ultimi 4 giorni come passare del tempo in casa, a scuola o università, sede di lavoro, mezzi di trasporto, tempo libero e luoghi come negozi, ristoranti o altro. L'articolo .

