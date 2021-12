Covid, Oms: "Con tsunami Omicron - Delta ospedali a rischio collasso" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) 'Lo tsunami dei casi prodotto dalla combinazione della variante Delta e della variante Omicron rischia di portare i sistemi sanitari sull'orlo del collasso'. Così il direttore generale dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) 'Lodei casi prodotto dalla combinazione della variantee della varianterischia di portare i sistemi sanitari sull'orlo del'. Così il direttore generale dell'...

