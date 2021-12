Covid, Omicron in crescita. Danimarca il paese più colpito al mondo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuova allerta anti Covid dell’Oms su Omicron. “Il rischio complessivo legato alla nuova variante Omicron rimane molto elevato” sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo monitoraggio settimanale. “Evidenze consistenti mostrano che questa variante ha un vantaggio di crescita rispetto a Delta con un tempo di raddoppio” dei casi “di 2-3 giorni. Si osserva un rapido aumento dell’incidenza in un certo numero di Paesi, compresi quelli in cui Omicron è diventata la variante di Sars-CoV-2 dominante, come il Regno Unito e gli Stati Uniti“. “Un calo nell’incidenza dei casi è stato ora osservato in Sudafrica“, rileva il report. Covid da Omicron, gli effetti “È probabile che il rapido tasso di crescita sia una combinazione dell’evasione immunitaria ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuova allerta antidell’Oms su. “Il rischio complessivo legato alla nuova varianterimane molto elevato” sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo monitoraggio settimanale. “Evidenze consistenti mostrano che questa variante ha un vantaggio dirispetto a Delta con un tempo di raddoppio” dei casi “di 2-3 giorni. Si osserva un rapido aumento dell’incidenza in un certo numero di Paesi, compresi quelli in cuiè diventata la variante di Sars-CoV-2 dominante, come il Regno Unito e gli Stati Uniti“. “Un calo nell’incidenza dei casi è stato ora osservato in Sudafrica“, rileva il report.da, gli effetti “È probabile che il rapido tasso disia una combinazione dell’evasione immunitaria ...

