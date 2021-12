Covid oggi Veneto | 8 666 contagi e 23 morti | bollettino 29 dicembre

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua ad aumentare il numero dei nuovida coronavirus in. Sono i 8.666 casi diregistrati, 29, secondo ilquotidiano della Regione. Eseguiti 28.856 tamponi molecolari e 91.211 antigenici. Sono 23 i deceduti. Per quanto riguarda i ricoveri risultano 1.167 in area non critica (+117) e 180 (+15) in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - arwen0506 : RT @galeazzobignami: Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. Del #… - g_zerbato : RT @intuslegens: Prima che esistessero i vaccini, circa l'80% dei casi covid era asintomatico, oltre il 95% presentava sintomi lievi e guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...punto sulla situazionein Italia. 'Un messaggio che vorrei mandare ai non vaccinati è che non possono più cullarsi sul fatto che ci sono milioni di italiani immunizzati - avverte Lopalco -...Ancora in crescita il numero dei nuovi contagi dain Veneto . Nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.856 tamponi molecolari e 91.211 antigenici ... Ma è boom in Toscana :i nuovi casi sono 7.304 ...anche per lei supporto dalla cinese Tencent per il lancio di un gioco non annunciato 28 DIC New World tra i maggiori incassi dell'anno su Steam 27 DIC Final Fantasy XVI in ritardo di 6 mesi a causa ...Salgono a dodici i contagi in Serie A: dai sei della Salernitana ai tre del Napoli, passando per Criscito e Shevchenko ...