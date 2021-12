Covid oggi Usa, 267mila contagi in un giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuovo record di contagi negli Stati Uniti. Sono oltre 267mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il database del New York Times. Viene superato così il numero massimo di infezioni giornaliere che si era registrato nel gennaio del 2021, 251.232. Ormai la variante Omicron rappresenta il 59% dei nuovi contagi contro il 23% di una settimana fa. In aumento anche i ricoveri ospedalieri, anche se in misura minore rispetto alle precedenti ondate: a lunedì erano circa 70mila i ricoverati, mentre durante il picco di Delta si sono superati i 100mila ricoveri. Il maggior numero dei ricoveri si sono avuti a New York – 5772 – seguito poi da Ohio, Pennsylvania, Illinois, California e Texas. Rispetto ai mesi precedenti è aumentato anche il numero dei decessi, con una media giornaliera di 1243, numero che costituisce un terzo dei decessi che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuovo record dinegli Stati Uniti. Sono oltrei nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il database del New York Times. Viene superato così il numero massimo di infezioni giornaliere che si era registrato nel gennaio del 2021, 251.232. Ormai la variante Omicron rappresenta il 59% dei nuovicontro il 23% di una settimana fa. In aumento anche i ricoveri ospedalieri, anche se in misura minore rispetto alle precedenti ondate: a lunedì erano circa 70mila i ricoverati, mentre durante il picco di Delta si sono superati i 100mila ricoveri. Il maggior numero dei ricoveri si sono avuti a New York – 5772 – seguito poi da Ohio, Pennsylvania, Illinois, California e Texas. Rispetto ai mesi precedenti è aumentato anche il numero dei decessi, con una media giornaliera di 1243, numero che costituisce un terzo dei decessi che ...

