Covid oggi Toscana, 7.304 contagi: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuovo record di contagi da Covid in Toscana dall’inizio della pandemia: i casi registrati nel bollettino di oggi, 29 dicembre, riferisce sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Ieri erano stati 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. In base a questi dati, si impenna il tasso dei nuovi positivi, arrivato oggi a 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuovo record didaindall’inizio della pandemia: i casi registrati neldi, 29, riferisce sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Ieri erano stati 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. In base a questi dati, si impenna il tasso dei nuovi positivi, arrivatoa 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

