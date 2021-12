Covid oggi Sicilia, 3.729 nuovi contagi: boom a Palermo e Catania (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 3.729 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, in Sicilia secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti, ma ne sono stati registrati altri 4 che sono avvenuti il 27 dicembre scorso. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 638. I positivi nell’isola al momento sono 35.228. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 703, mentre si trovano in terapia intensiva 89 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 984 a Palermo, 957 a Catania, 478 a Messina, 172 a Ragusa, 339 a Trapani, 279 a Siracusa, 217 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento e 271 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 3.729 ida Coronavirus, mercoledì 29 dicembre 2021, insecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti, ma ne sono stati registrati altri 4 che sono avvenuti il 27 dicembre scorso. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 638. I positivi nell’isola al momento sono 35.228. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 703, mentre si trovano in terapia intensiva 89 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale deicasi: 984 a, 957 a, 478 a Messina, 172 a Ragusa, 339 a Trapani, 279 a Siracusa, 217 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento e 271 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - DanyRoss70 : RT @c_appendino: Oggi ho fatto la terza dose di vaccino. L'ho fatto perché, ancora una volta, mi fido dei medici e della comunità scientif… - UFiorentina : ACF Fiorentina comunica che, nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest’oggi, son… -