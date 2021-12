Covid oggi Puglia | 2 885 contagi e 7 morti | bollettino 29 dicembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 2.885 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Registrati inoltre altri 7. 73.314 i test giornalieri effettuati, 16.035 le persone attualmente positive. 203 i pazienti ricoverati in area non critica, 24 quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dati complessivi, sono 299.150 i casi totali nella Regione per 5.565.224 di test eseguiti. 276.153 le persone guarite, 6.962 quelle decedute in totale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.