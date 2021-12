Covid oggi Lombardia | Bertolaso | “Boom contagi | ma ospedali reggono”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)darecord in? “Evitiamo di farci travolgere dai numeri. I dati vanno analizzati sulla base di quello che conosciamodel virus. Stiamo attenti anche a come comunichiamo. Chi vive in prima linea, negli, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a un anno fa”. Guidoparla con il Corriere della Sera del nuovodinella Regione, 28.795, dei quali quasi 5 mila a Milano città, sottolineando che “Omicron è piùosa e questo spiega un numero così alto. Ma è meno letale, tra i vaccinati con tre dosi poi la sintomatologia è molto diversa da Delta. Il parametro dei positivi è ingannevole. Per questo nonostante il record cambia poco, per fortuna. I vaccini funzionano – dice ...

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - dolores20943592 : RT @galeazzobignami: Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. Del #… - AcerboLivio : Quarantena covid, ipotesi riduzione e nuove regole: oggi Cts – Adnkronos -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 dicembre/ 10.000 ricoverati in area medica BOLLETTINO VACCINI29 DICEMBRE: IL PARERE DI COSTA SULLA QUARANTENA E alla luce dei vaccini in forte ......un assist per qualche 'franco tiratore' che potrebbe scegliere di non presentarsi causae non ...siamo in zona bianca, tra qualche settimana vedremo se sarà ancora così. È presto per dirlo'. ...Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia ci sono 516mila persone positive al Coronavirus e ciò significa che ci sarà a breve una quantità di persone in quarantena mai così alta dal marzo 2021 ad ...GUBBIO – La ripresa degli allenamenti, in programma ieri al "Barbetti" dopo la breve pausa natalizia, ha fatto registrare una sorpresa, sicuramente sgradita: due calciatori rossoblù sono risultati ...