Covid oggi Italia, report: "+46% ricoverati no vax a dicembre" Covid in Italia, nel mese di dicembre "l'incremento dei ricoveri di no vax si è consolidato: dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero è cresciuto del 46%, mentre l'aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al 19%". Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, elaborato su 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio Italiano. La rilevazione è stata effettuata in data 28 dicembre e riguarda un totale di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici. "I no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti in Rianimazione contro il 29% di vaccinati", rimarca la Fiaso.

