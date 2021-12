Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la variante Omicron avanza, facendo registrare un boom di contagi in diverse regioni, e si attendono le decisioni sulla riduzione dei tempi della quarantena, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Nuovo record di contagi da Covid in Toscana dall’inizio della pandemia: i casi registrati nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, mercoledì 292021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la variante Omicron avanza, facendo registrare un boom diin diverse, e si attendono le decisioni sulla riduzione dei tempi della quarantena, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Nuovo record didain Toscana dall’inizio della pandemia: i casi registrati nel ...

