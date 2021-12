Covid oggi Italia, 98.020 contagi e 136 morti: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 98.020 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136 morti. Tasso di positività al 9,5%. LOMBARDIA – Sono 32.696 i nuovi contagi registrati oggi, 29 dicembre, in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 209.685, con un tasso di positività del 15,5%. I morti sono stati 28, per un totale di 35.008 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.831, in aumento di 133 unità, e quelli in terapia intensiva 191, in calo di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 98.020 i nuovida Coronavirus in, mercoledì 292021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136. Tasso di positività al 9,5%. LOMBARDIA – Sono 32.696 i nuoviregistrati, 29, in Lombardia secondo i dati deldella Regione. I tamponi effettuati sono stati 209.685, con un tasso di positività del 15,5%. Isono stati 28, per un totale di 35.008 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.831, in aumento di 133 unità, e quelli in terapia intensiva 191, in calo di ...

