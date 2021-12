Covid oggi Germania, 40mila contagi: cala incidenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continuano a diminuire in Germania i nuovi contagi da Coronavirus: le nuove infezioni accertate nelle ultime 24 ore, rende noto il Robert Koch Institut, sono state 40.043, contro le 45.659 di una settimana fa. In calo anche l’incidenza per 100mila abitanti, oggi a 205,5 contro i 215,6 casi su sette giorni di ieri. Una settimana fa il dato era 289,0 e il mese scorso 442,9. Diminuiscono anche i decessi: 414 nelle ultime 24 ore contro i 510 di una settimana fa. I malati guariti, da inizio pandemia, sono 6.277.400, i contagi accertati 7.066.412. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continuano a diminuire ini nuovida Coronavirus: le nuove infezioni accertate nelle ultime 24 ore, rende noto il Robert Koch Institut, sono state 40.043, contro le 45.659 di una settimana fa. In calo anche l’per 100mila abitanti,a 205,5 contro i 215,6 casi su sette giorni di ieri. Una settimana fa il dato era 289,0 e il mese scorso 442,9. Diminuiscono anche i decessi: 414 nelle ultime 24 ore contro i 510 di una settimana fa. I malati guariti, da inizio pandemia, sono 6.277.400, iaccertati 7.066.412. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - sten_lomonaco : @Michell90134611 Fai bene, fai passare questa vergogna, rischi di andare in quarantena con un raffreddorino- neglia… - AnnaMariaCastel : RT @Aldous_Huxley_I: Buongiorno ricordo a tutti che: 1. Ad oggi il Covid non è stato mai isolato 2. I PCR test (tamponi),a detta del loro s… -