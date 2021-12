Covid oggi Fvg, 1.817 contagi e 6 morti: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 1.484 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati oggi, 29 dicembre, in Friuli Venezia Giulia, su 10.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 13,59%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono inoltre 16.095 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 333 casi (2,07%). Per il significativo numero di positivi, ha spiegato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, bisogna tenere in considerazione “l’effetto coda del periodo festivo”. Si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 90 anni di Enemonzo (deceduta in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 89 anni di Aquileia (deceduto in ospedale), un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 77 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 1.484 i nuovida Coronavirus rilevati, 29, in Friuli Venezia Giulia, su 10.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 13,59%. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Sono inoltre 16.095 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 333 casi (2,07%). Per il significativo numero di positivi, ha spiegato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, bisogna tenere in considerazione “l’effetto coda del periodo festivo”. Si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 90 anni di Enemonzo (deceduta in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 89 anni di Aquileia (deceduto in ospedale), un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 77 ...

