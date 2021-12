Covid oggi Emilia, 4.134 contagi e 11 morti: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 4.134 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 29 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 53.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,7%. Dei nuovi contagiati, 1.803 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 207 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 510 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. ‘L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,2 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 113 (+1); 1.305 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 4.134 ida coronavirus inRomagna, 292021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 11. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 53.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,7%. Dei nuoviati, 1.803 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 207 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 510 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. ‘L’età media dei nuovi positivi diè 37,2 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 113 (+1); 1.305 ...

