Covid oggi Campania, 9.802 contagi: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 9.802 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 29 dicembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti di cui 4 avvenuti nei giorni precedenti. La Regione registra per il secondo giorno consecutivo il record dei contagi dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 111.379 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività all'8,8%. Stabile il dato delle terapie intensive, 37 posti letto occupati da pazienti Covid (ieri erano 35), in aumento i ricoveri nei reparti di degenza: sono 587, per un aumento di 53 unità rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

