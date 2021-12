Covid oggi Calabria, 1.590 contagi e 6 morti: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 1.590 i nuovi contagi registrati oggi, 29 dicembre, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 12.777 tamponi. Registrati inoltre 6 morti (per un totale di 1.601 decessi) e +302 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +1.282 attualmente positivi, +18 ricoverati (per un totale di 313) e, infine, +4 terapie intensive (per un totale di 28). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 1.590 i nuoviregistrati, 29, insecondo ilsull’emergenza-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 12.777 tamponi. Registrati inoltre 6(per un totale di 1.601 decessi) e +302 guariti. Il, inoltre, registra +1.282 attualmente positivi, +18 ricoverati (per un totale di 313) e, infine, +4 terapie intensive (per un totale di 28). L'articolo proviene da Italia Sera.

