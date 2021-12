Covid oggi Abruzzo, 921 contagi e 3 morti: bollettino 29 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 921 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 29 dicembre, in Abruzzo, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 98.633. Registrati altri 3 morti (di età compresa tra 37 e 89 anni, uno in provincia di Chieti e due in provincia di Pescara) e il numero totale dei decessi sale a 2.634. Sono invece 172 i pazienti (+12 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.217 (+508 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.707 tamponi molecolari (1.713.399 in totale dall’inizio dell’emergenza) ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 921 i nuovida coronavirus registrati, 29, in, secondo i numerideldella regione. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 98.633. Registrati altri 3(di età compresa tra 37 e 89 anni, uno in provincia di Chieti e due in provincia di Pescara) e il numero totale dei decessi sale a 2.634. Sono invece 172 i pazienti (+12 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.217 (+508 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.707 tamponi molecolari (1.713.399 in totale dall’inizio dell’emergenza) ...

