Covid | nuovo record di contagi in Gran Bretagna | 183 mila

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - Agenzia_Ansa : La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - etherea_etherea : RT @Valenti44837922: Rischio di miocardite dopo la vaccinazione a mRNA superiore al rischio di infezione da COVID- nuovo studio… - SoniaLaVera : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? Dopo nemmeno 5 giorni, cambiano di nuovo le regole su #Covid e #quarantena: ecco cosa ha deciso la cabina di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Nel pieno di quello che appare purtroppo a tutti gli effetti come unpicco di contagi, ... prima e dopo le feste, per scongiurare un possibile contagio" L'unica alternativa per tamponiè ...Nel Regno Unito si registra unrecord di contagi dadall'inizio della pandemia: sono stati 183.037, con 57 morti. Tuttavia, i dati giornalieri del governo includono il conteggio di casi registrati nell'arco di cinque ...Coronavirus, il bollettino del 29 dicembre 2021: i casi in ogni regione. Tornando al bollettino di oggi 29 dicembre 2021, di seguito sono riportati i dati relativi ai contagi rilevati in ogni regione ...Corre sempre più veloce il Coronavirus, in tutte le regioni italiane, spinto evidentemente dal motore turbo della variante Omicron ad elevatissima contagiosità, tale da rendere ripida ed esponenziale ...