Covid, nuovo picco di decessi in Polonia: 794 in 24 ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Polonia ha registrato 794 decessi legati al Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio giornaliero più alto nella quarta ondata della pandemia nel Paese. Lo ha annunciato il viceministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laha registrato 794legati alnelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio giornaliero più alto nella quarta ondata della pandemia nel Paese. Lo ha annunciato il viceministro ...

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - Agenzia_Ansa : La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - RosaniFlavia : RT @NicolaPorro: ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa preparano...… - RSInews : 'Situazione preoccupante: limitate i contatti sociali' - Il Consiglio di Stato rinnova l'appello in vista dei feste… -